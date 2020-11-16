2. Ordu Komutanı Orgeneral Gürak, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sınır birliklerinde inceleme ve denetimlerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Gürak, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Gürak, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Gürak, bir süre Vali Erin ile makamında görüştü.

Erin'in bakır işlemeli kahve takımı hediye ettiği Gürak'a ziyaretinde Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz eşlik etti.