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Gündem 2 öğretmen kazada can verdi
Gündem

2 öğretmen kazada can verdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 00:51:00 -
2 öğretmen kazada can verdi

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın’a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın’ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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