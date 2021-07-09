2 No’lu Baro’da bayrak değişimi
30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan ve milli, manevi değerleri önemseyen avukatlardan oluşan 2 No’lu Baro’da nöbet değişimi yaşandı. 4 Temmuz’da gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul’da Baro Başkanlığına seçilen Av. Yasin Şamlı, görevi Kurucu Başkan Av. Gönül Yıldız’dan törenle devraldı.
Haber Merkezi
4 Temmuz’da gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Avukat Yasin Şamlı, dün düzenlenen törenle görevine başladı. Baro merkezinde gerçekleşen devir teslim töreninde Şamlı görevi İstanbul 2 Nolu Baro’nun Kurucu Başkanı Avukat Gönül Yıldız’dan devraldı.
Milli Baro
“Hak, hukuk ve adalet’ diyerek yaygara koparan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun her türlü engellemesine rağmen 30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan ve milli, manevi ve dini değerleri önemseyen avukatlardan oluşan 2 No’lu Baro’da nöbet değişimi yaşandı.
Yıldız’a teşekkür
4 Temmuz’da, Fatih Mimarsinan Stadı’nda gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulu’nda 792 oy alarak 2. Nolu Baro Başkanlığına seçilen Yasin Şamlı, görevi Kurucu Başkan Gönül Yıldız’dan devraldı. Samimi ortamda gerçekleşen devir teslim törenin ardından hediyeleşme yaşanırken, Başkan Şamlı, selefi Gönül Yıldız’a katkıları için teşekkür etti.