  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
2 No’lu Baro’da bayrak değişimi
Üçüncü doz için resmen başvurdular
Resmen açıklanmadı ama yeni takımı ile idmana çıktı!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem 2 No’lu Baro’da bayrak değişimi
Gündem

2 No’lu Baro’da bayrak değişimi

30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan ve milli, manevi değerleri önemseyen avukatlardan oluşan 2 No’lu Baro’da nöbet değişimi yaşandı. 4 Temmuz’da gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul’da Baro Başkanlığına seçilen Av. Yasin Şamlı, görevi Kurucu Başkan Av. Gönül Yıldız’dan törenle devraldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 10:12:00 -
2 No’lu Baro’da bayrak değişimi

 Haber Merkezi 

4  Temmuz’da gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Avukat Yasin Şamlı, dün düzenlenen törenle görevine başladı. Baro merkezinde gerçekleşen devir teslim töreninde Şamlı görevi İstanbul 2 Nolu Baro’nun Kurucu Başkanı Avukat Gönül Yıldız’dan devraldı.

Milli Baro

“Hak, hukuk ve adalet’ diyerek yaygara koparan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun her türlü engellemesine rağmen 30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan ve milli, manevi ve dini değerleri önemseyen avukatlardan oluşan 2 No’lu Baro’da nöbet değişimi yaşandı.

Yıldız’a teşekkür

4  Temmuz’da, Fatih Mimarsinan Stadı’nda gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulu’nda 792 oy alarak 2. Nolu Baro Başkanlığına seçilen Yasin Şamlı, görevi Kurucu Başkan Gönül Yıldız’dan devraldı. Samimi ortamda gerçekleşen devir teslim törenin ardından hediyeleşme yaşanırken, Başkan Şamlı, selefi Gönül Yıldız’a katkıları için teşekkür etti.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay