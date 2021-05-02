2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de eş zamanlı yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.