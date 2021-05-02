  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek
Sollama yapmak isterken göle uçtu
ABD duyurdu: Savaşa hazırız
KKTC’deki din dersi ayıbına son verilsin
Aktüel 2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak
Aktüel

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de eş zamanlı yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:38:00 -
2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları artacak mı?
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları, son haftaların en yüksek seviyelerine çıkarak 470 Türk lirasını geçti. Yatırımcılar şimdi Altın fiyatları yükselecek mi? Al..
Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?

Hem tarhanalı hem patatesli; farklı bir lezzette olan bu köftenin tarifi merak ediliyor. Farklı ve tarifi de oldukça kolay olan tarhanalı pa..
Öğrenciler için makam aracını satmıştı! AK Partili başkan yine gönülleri fethetti
Gündem

Öğrenciler için makam aracını satmıştı! AK Partili başkan yine gönülleri fethetti

İmza attığı projelerle adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı AK Partili Hamza Şayir, ilçede her haneye dağıtılacak yardım kolilerini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay