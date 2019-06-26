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2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol kursiyerleri, sevinçlerini Seçer ile paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hentbol kursiyerleri, terfi müsabakasında Türkiye 2’ncisi olarak 2.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol kursiyerleri, sevinçlerini Seçer ile paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hentbol kursiyerleri, terfi müsabakasında Türkiye 2’ncisi olarak 2. Lige çıktı. Kadın sporcular, kupa sevincini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile paylaştı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Hentbol kursiyerlerinin başarısı sayesinde Mersin’de 10 yıl sonra ilk defa bir kadın hentbol takımı 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hentbol kursiyerleri, başarılarının ardından kazandıkları kupa ile Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti.


Başkan Seçer, elde ettikleri başarıdan dolayı kızları kutladı ve oyunculardan Sıla Akar’ın “Bu yoğunluğa rağmen bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” sözleri üzerine, “Yoğunluk bitmez ama hayatta öncelikler vardır. Onları üzmemek lazım, zaman ayırmak lazım. Bu önceliklerden bir tanesi de gençlerimiz ve kızlarımız olan sizlersiniz” dedi.


Sıla Akar da Seçer’e “Güzel dilekleriniz ile maçta büyük başarılar elde ettik ve üniversite sınavımız da çok başarılı geçti” ifadelerini kullandı.



“İnşallah daha güzel başarılara imza atarsınız”


Başkan Seçer ziyarette, gençlere ve sporculara verdiği önemi vurgulayarak, Mersin’i spor kenti yapma hedefini yineledi. Gelecek yıllarda kızlardan birincilik beklediğini ve gayret edip, yaptıkları işi sevdikten sonra her türlü başarıyı elde edebileceklerini vurgulayan Seçer, “Bundan sonra da inşallah daha güzel başarılara imza atarsınız. Bu başarı sizi motive eder. Gelecek yıl için daha iyi çalışırız ve bu sefer yine finallere oynarız, inşallah birinci oluruz. Bu gayretinize bağlı. Gayret ederseniz hepsi olur. Bir de başarılı olmak için çalışmak; programlı ve istikrarlı olmak çok önemli ama yaptığınız işi sevmek gerekiyor. Zaten bir insan sevdiği işi yapmazsa ne istikrarlı olur ne kararlı olur ne azimli olur. Siz de seviyorsunuz hentbolu. Biz de gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.



“Pozitif ayrımcılık yapacağız ve amatör sporlara daha yoğun destek vereceğiz”


Amatör spora önem verdiklerini ve yeni dönemde daha çok branşa destek vereceklerini söyleyen Seçer, “Kaynaklarımızı çok akılcı kullanmamız lazım, çünkü bizler de her alanda sınırlı kaynaklar ile hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bunu da en akılcı şekilde kullanmak istiyoruz. Bu konuda ben mümkün olduğunca bütçede sporculardan taraf davranacağım. Mümkün olan en fazla bütçeyi ayırmaya gayret edeceğiz. Burada pozitif ayrımcılık yapacağız ve amatör sporlara daha yoğun destek olmak istiyoruz. Yerinde destekler vermek istiyoruz. Her alanda olduğu gibi hentbolda da özellikle altyapıya yönelik birçok çocuğumuzun spor yapmasının önünü açacağız. Tesisleşmeye önem vermek istiyoruz. Yeni dönemde spora bakış açımız ve anlayışımız bu olacak” şeklinde konuştu.


Sporculardan Sıla Akar da “Mersin’i spor kenti yapma projenize de çok inanıyoruz. Biz Türkiye 2’ncisi olarak ilk adımı attıysak ne mutlu bize” dedi.


Ziyarette sporcular Başkan Seçer’e plaket ve çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
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