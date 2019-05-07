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2. Köprübaşı Dağ Koşusu

- Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı ve milli takım seçmelerinin de yapılacağı koşu, 17 Haziran'da gerçekleştirilecek

07 Mayıs 2019 Salı 11:20
2. Köprübaşı Dağ Koşusu


TRABZON (AA) - Trabzon'da bu yıl ikincisi organize edilecek Köprübaşı Dağ Koşusu, 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Belediyesi, İstanbul Trabzon Federasyonu ile İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek koşu, 5 ve 10 kilometrelik iki etapta, 6 ayrı kategoride yapılacak.

Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile Gençler ve Büyükler Avrupa Şampiyonası için dağ koşusu milli takım seçmelerinin de yapılacağı etkinlik, 17 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.


- "Geçen yıl nefes kesen yarışlar yapıldı"


İstanbul Trabzon Federasyonu Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Göksal Purtuloğlu ve Kağıthane Amatör Sporlar Federasyon Başkanı Ömer Tüfekçi, organizasyonla ilgili İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Purtuloğlu, ziyarette, bazı bölümleri oldukça dik olan parkurlarda geçen yıl nefes kesen yarışların yapıldığını söyledi.

Bu yıl ikincisi organize edilecek yarışlar hakkında bilgi veren Purtuloğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi mekanlar ve muhteşem doğa ile birleşen yarışların kusursuz geçmesi için bir bütün olarak hareket ediyoruz. Dağ Koşusunun yanı sıra Adnan Kahveci Halk Koşusunu da gerçekleştirerek, Köprübaşı'nı bu branşla özdeşleştirmek için el birliği ile çalışacağız. Yarışmada dereceye girecek sporculara da para ödülü takdim edilecek."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk de geçen yılki yarışların büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Muhteşem doğada, her geçen yıl daha da büyüyecek bir yarış olacak." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:20
  1. "Köprübaşı Dağ Koşusu"
  2. İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk
  3. İstanbul Trabzon Federasyonu Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Göksal Purtuloğlu
  4. Trabzon

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