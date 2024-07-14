2 kişi hayatını kaybetmişti: 'Kaçak akım' İlk değilmiş...

Alsancak’ta sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz’in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı. Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Elektrik kaçağından yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz’in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi olduğu ve aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi. Kaza anına ilişkin görüntülerde önce Deniz’in ardından ona yardım etmeye çalışan Öktemay’ın akıma kapıldığı görüldü.

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), “Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu” diye konuştu.

‘BEN DE ÇARPILDIM’

Olaya tanık olan bölge esnafından İsa Yaman (58) da “Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın’ dedim. Yapmadan bıraktılar” ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki kaçağın bundan 5 sene önce, 19 Ocak 2019’ta yerel basında haber olduğu ortaya çıktı.

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