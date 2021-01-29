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Gündem 2 ile yoğun kar, 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!
Gündem

2 ile yoğun kar, 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

Ankara ve Bolu'da yarın yoğun kar yağışı, Adana, Osmaniye, Hatay'da ise sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:28:00 -
2 ile yoğun kar, 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu'nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli rüzgarla tipi şeklinde meydana gelecek yağışın 10-25 santimetre örtü bırakması bekleniyor. Buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Osmaniye, Hatay) sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli, İskenderun körfez çevresi ile Hatay'ın genelinde yer yer aşırı olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile örtü oluşumu öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması önem taşıyor.

 

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