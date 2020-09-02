2 Eylül koronavirüs rakamları belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yirmi dört saatin koronavirüs tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kamuoyuna bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu yorumlayarak, ‘Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde’ dedi.
Türkiye’de son yirmi dört saatte 107 bin 927 kişiye test yapılırken koronavirüse yakalananların sayısı 1596 arttı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 olarak açıklandı.
1 Eylül rakamları
Türkiye’de 1 Eylül’de açıklanan koronavirüs rakamlarında, 1572 kişinin virüse yakalandığı 47 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.