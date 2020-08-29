‘2. el’de yeni dönem

Yeni düzenlemeyle değişecek konulara değinen Ayözger, “Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak” ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte en önemli detaylardan birinin ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik olduğuna belirten Ayözger, “Raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak” dedi.

“Satış tarihinden itibaren üç ay veya 5 bin km garanti”

Garanti kapsamına giren hususlarla ilgili açıklamada da bulunan Ayözger, “Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek” ifadelerini kullandı.

Ayözger garanti kapsamı dışında yer alan hususlarla ilgili ise “Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler bu garanti sisteminden faydalanamayacak. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti kapsamında bulunmayacak” değerlendirmesinde bulundu. Ekspertiz merkezlerinin son düzenlemeye birlikte otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya devam edeceğini belirten Ayözger, hem alıcı hem de satıcıların güven altına alınması için yeni düzenlemenin titizlikle denetlemesi gerektiğini söyledi.