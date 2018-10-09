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2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda neler yaşandı! İşte tüm ayrıntılar...

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim tarihinde Suudi Başkonsolosluğu'nda olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

09 Ekim 2018 Salı 18:49
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda neler yaşandı! İşte tüm ayrıntılar...

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.

Türk çalışanlar apar topar izne çıkarıldı

İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.

Çalışanların üzerine kameralar takıldı

4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.

Kapıların kilitleri değiştirildi

Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:49
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  4. Cemal Kaşıkçı
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