2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda neler yaşandı! İşte tüm ayrıntılar...
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim tarihinde Suudi Başkonsolosluğu'nda olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.09 Ekim 2018 Salı 18:49
Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.
Türk çalışanlar apar topar izne çıkarıldı
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.
Çalışanların üzerine kameralar takıldı
4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.
Kapıların kilitleri değiştirildi
Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.
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