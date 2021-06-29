Koronavirüs salgının noktalanması için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerektiği ifade ediliyor. İlk doz aşı olanlar ikinci dozun ne zaman uygulanacağını merak ediyor. 2.doz aşı randevusu ne zaman alınır?

2. doz aşı kaç gün sonra yapılıyor? 2. doz aşı randevusunu ne zaman alacağım?

Sinovac aşısı 28 gün arayla yapılıyor. Biontech aşısı ise 6-8 hafta aralıklarla yapılıyor. Ancak delta varyantı endişesi sebebiyle 2.doz Biontech aşısının 4 hafta aralıklarla yapılmasına karar verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre; daha önce altı veya sekiz hafta arayla yapılabileceği dile getirilen aşıların ikinci dozunun, koruma oranını hızla yükseltmek ve hem kışa hem de Delta varyantına hazırlık olması nedeniyle planlandığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalarda Delta’nın birinci doz aşıların yüzde 70-80 olan koruyuculuğunu, yüzde 30’a kadar düşürdüğü vurgulanıyor.