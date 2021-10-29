2 darbecinin daha oyunu bozuldu, cezaevinde kalacaklar!
Daha önce aralarında Çevik Bir’in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinden çıkmak için sağlık raporu oyununa gelmeyen ve hapiste kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 2 darbecinin daha cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığını açıkladı.
Eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın, cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen rapor, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’nca tamamlandı.
Raporda, darbeci Kılınç ve Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi. Yargılandıkları 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Kılınç ve Özkasnak, cezalarını çekmeleri için hapse atılmıştı.