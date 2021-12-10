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Kadın - Aile 2 Dakikada uyutan teknik
Kadın - Aile

2 Dakikada uyutan teknik

Uyku yoksunluğu, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:58:00 - 2021-12-10 01:20:56
2 Dakikada uyutan teknik

Uyku vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar.  Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi arttırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur.

2 Dakikada uyutan teknik

Harvard Tıp Fakültesi’nden Profesör Charles Czeisler, Harvard Business Review dergisinin kötü bir uyku kalitesinin kişinin çalışma performansını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. 

Yeterince uyumayan kişilerin karşılaşması muhtemel riskler şunlardır:

  • Şeker hastalığı
  • İnme
  • Kalp hastalığı
  • Şişmanlık
  • Depresyon
  • Düşük antikor üretimi
  • Uyanamama
  • Ruh hali değişiklikleri

Askeri uyku tekniği

Askerlerin uyanıklığının en üst düzeyde olmaları gerektiği için vereceğimiz Asker Uyku tekniğini bu yöntemi uyguluyor. Bu uyku tekniği Bud Winter’ın “Relax and Win” kitabında yayınlandı.

Uygulanışı

Yüzünüzdeki kasları serbest bırakın. Ardından, omuzlarınızı serbest bırakın ve mümkün olduğunca düşmelerini sağlayın. Ardından kollarınızı rahat bırakın. Daha sonra yavaşça nefes alın ve nefes verin. Ardından vucüdunuzu, bacaklarınızı ve ayak parmaklarınızı gevşetin. Zihniniz tüm olumsuz düşüncelerden kurtulmalıdır. Bu nedenle 10 saniye nefesinize odaklanın. Burun deliklerinizden giren ve çıkan havanın farkında olmalısınız.

Tüm bunları uyguladıktan sonra, aşağıdaki üç maddeden birini düşünmelisiniz:

Sakin bir yerde olduğunuzu hayal edin.

10 saniye boyunca zihinsel olarak “düşünme, düşünme, düşünme” deyin.

Bunlar kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek adımlardan biridir.

Sizlere rahat ve kaliteli bir uyku için çay önerilerimiz ise;

  • Papatya çayı 
  • Kedi otu çayı
  • Lavanta çayı
  • Nane çayı

 

 

 

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