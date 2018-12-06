0553 313 94 23

2 bin lira borcu yüzünden çatıya çıktı

Antalya'da borcu olduğu için intihara kalkışan 19 yaşındaki genç, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:02
2 bin lira borcu yüzünden çatıya çıktı

Antalya'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G. (19), 3 katlı bir inşaatın terasından ayağını sarkıtarak, intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen G., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir inşaatın terasında meydana geldi. Çevresine 2 bin lira borcunu ödeyemediği için bunalıma giren R.G., inşaatın çatısına çıktı. Burada sol bacağını aşağı sarkıtan G., polisin yanına yaklaşmamasını, aksi halde kendini aşağıya atacağını söyledi. R.G., yardım sözü alınca intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerince binadan indirilen Gürn, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:02
  1. 2 bin lira borcu yüzünden çatıya çıktı
  2. Antalya
  3. İntihar girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton sahte içki ele geçirildi
    1. Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton..
    2. Karar verildi! Cimbom'a kötü haber
    3. Türkiye'den zehir zemberek ABD..
    4. Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! 'Hemen..
    5. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
    6. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    7. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    8. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    9. Galatasaray'ın cezaları onandı
    10. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    11. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    12. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    13. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    16. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    17. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    18. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    19. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    20. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı