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2 bin İstanbullu Üsküdar’ı koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘İstanbul’u koşuyorum’ serisinin ikinci etabı Üsküdar’da gerçekleştirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:45
2 bin İstanbullu Üsküdar’ı koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘İstanbul’u koşuyorum’ serisinin ikinci etabı Üsküdar’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin İstanbullu, Üsküdar sahili boyunca Harem’e kadar yaklaşık 3 kilometreden oluşan parkuru İstanbul’un muhteşem manzarası eşliğinde koştu. O anlar İHA tarafından havadan görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından “Trafiksiz bir İstanbul’da koşmak ister misiniz?” sloganıyla başlatılan “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin ikinci etabı Üsküdar’da gerçekleştirildi. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte İstanbullular, Üsküdar Nikah Dairesi önünden başlayıp Harem Otogarı’na kadar sahil boyunca uzanan ve trafiğe kapatılan parkurda eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. 3 turdan oluşan toplam 10 kilometrelik parkurun startını ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen verdi.


İHA’ya konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Harem etabını koşacağız. Muazzam bir katılım var. İstanbul’u Koşuyorum’un özellikle Üsküdar etabı her zaman böyle renkli ve yoğun katılımlı oluyor. Güzel bir Pazar sabahında sevgili Üsküdarlılarla birlikte, sağlıklı bir yaşam için Üsküdar’ı koşacağız. Devamı da gelecek, burada bisiklet turları da yapacağız inşallah. Çünkü çok güzel bir parkurumuz var. Dünyanın en güzel sahili bizim Salacak sahilimiz. Bugün de bu güzelliği, beraberliği hep beraber yaşayacağız” dedi.


Koşuya katılan vatandaşlardan biri, “Güzel bir havada İstanbul’u gerçekten koşuyor olacağız. Çok güzel bir yarış olacak. Herkese başarılar diliyorum. Uzun yıllardan beri koşuyorum. Daha önceden de bu parkurda koştum, sevdiğim için tekrar geldim. Etkinliğin kalıcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.


68 yaşında olduğunu belirten vatandaş ise, “Koşuya hazırım. Koşmayı seviyorum. Üsküdar’da daha önce dekatıldım, çok güzel bir yer” dedi.


Startın verilmesinin ardından 2 bin yarışmacı, Üsküdar sahilinden Harem Otogarı’na uzanan, 3 turdan ve toplam 10 kilometreden oluşan parkurda dereceye girmek için eşsiz manzara boyunca ter döktü. O anlar İHA tarafından havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:45
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