2 bin 971 öğrenciye daha yüzde 100 burs

Yeni Akit Ankara

52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile mutabakat imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imzaladıkları mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcuların ve gençlerin hizmetine dahil ettiklerini söyledi.

Kasapoğlu, federasyon başkanları ve milli sporcular ile eğitim kurumları yöneticilerinin katıldığı ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl önce 28, daha sonra 24 olmak üzere toplamda 52 vakıf üniversitesiyle birlikte ‘Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek’ temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlatarak 76 sporcunun tam bursla Koç, Sabancı, Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en yüksek puanlı okullara kayıt yaptırdıklarını anlattı.

Artık o endişe olmayacak

Kasapoğlu, şunları söyledi: “Ben bütün gençlerimizi, bu okullarda tıp, mühendislik, psikoloji, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, yazılım mühendisliği, biyomedikal gibi bölümlerde üniversite hayatlarına başlayan 76 sporcumuzun yararlandığı bu imkândan faydalanmaya davet ediyorum. İmzaladığımız bu protokolle sporcular aransındaki ‘eğitim mi yoksa spor mu?’ ikilemini de ortadan kaldırıyoruz. Üniversite dönemine gelene kadar ortaokul ve lise seviyelerinde bu ikilemin gençleri huzursuz ettiğini biliyoruz. 2 bin 971 tam burs kontenjanımızla sporcu olmak isteyen öğrencilerimizin artık böyle bir endişeleri olmayacak.”