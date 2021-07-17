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Gündem 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi yakalayıp aşı yaptı
Gündem

2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi yakalayıp aşı yaptı

Van'da görevli sağlık personeli Viyan Çakır, Dağsu Yaylasında yaşayan vatandaşların aşılarını yapabilmek için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi sağlayıp 1950 metre yükseklikte koronavirüs aşısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 21:00:00 -
2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi yakalayıp aşı yaptı

Bakan Koca, Van'da görevli sağlık personeli Çakır'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda Çakır'ın, 1950 metre yükseklikte bulunan Dağsu Yaylasında yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimini yakaladığı bilgisi yer aldı. Koca, paylaşımında şu notu ekledi:

"Van, Dağsu Yaylası. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2 bin 700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı."

 

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