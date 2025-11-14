  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 2 bin 605 gümrük kaçağı "Labubu" oyuncak ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
Yerel

2 bin 605 gümrük kaçağı "Labubu" oyuncak ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
2 bin 605 gümrük kaçağı "Labubu" oyuncak ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL

Adana'da gümrük kaçacağı oyuncaklara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bin 605 gümrük kaçağı 'Labubu’ pelüş oyuncak' ele geçirildi.

Adana'da KOM ekiplerince piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bin 605 gümrük kaçağı 'Labubu’ pelüş oyuncak' ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda gümrük kaçağı oyuncaklar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depoya yaptığı baskında 2 bin 605 "Labubu" pelüş oyuncak ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen oyuncakların ise 2 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi.

Fatih'te piyasa değeri 50 milyon lira: Tamı tamına 125 bin adet 'Labubu' ele geçirildi
Fatih'te piyasa değeri 50 milyon lira: Tamı tamına 125 bin adet 'Labubu' ele geçirildi

Aktüel

Fatih'te piyasa değeri 50 milyon lira: Tamı tamına 125 bin adet 'Labubu' ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar
Gündem

Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonunda ismi geçen Ercan Saatçi çevirdiği dolaplar iddianamede y..
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23