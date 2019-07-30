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2 bin 300 yıllık antik kent Dara’da sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirdi

Mardin’in tarihi Antik kenti Dara’da sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:03
2 bin 300 yıllık antik kent Dara’da sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirdi

Mardin’in tarihi Antik kenti Dara’da sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yaman ve beraberindekiler, güneşin doğuşunu balondan izledi.


Dara’da gün doğumunda gerçekleştirilen ilk balon uçuşuna Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, balon uçuşları koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas ve iş dünyasından isimler katıldı. Dara antik kenti yakınında bulunan araziden havalanan balon bugünden itibaren hava şartları uygun oldukça Mardin’e gelen turistlere günü birlik gökyüzünden Mezopotamya ovası ve tarihi dokuyu izleme imkanı sunacak. Mardin merkez Birinci Cadde ve Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kentinden gerçekleştirilecek uçuşlarda yerli ve yabancı turistler Mardin’in tarihi ve doğal dokusunu gökyüzünden izleyerek kentin turizminin gelişmesine de katkı sunacak.



Hedef 5 buçuk milyon turist


İlk uçuşun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yaman, bugün ilk serbest uçuşun başladığını söyledi. Vali Yaman, "Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin siluetini bir yandan da Dara antik kenti seyrettik. Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 2018 yılında 750 bini aşkın yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdik. Bu yıl da hedefimiz 1 milyonu yatılı 5 buçuk milyon günü birlik turiste ulaşmak” dedi.



"Sloganımız yükseliyoruz Mardin"


Turizmde belirledikleri hedeflere doğru ilerlediklerine kaydeden Vali Yaman, şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanımız bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etti. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin önemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. ’Yükselen Mardin’ diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar."



"Balon Mardin’e çok yakıştı"


Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas, bir yıllık zorlu bir çalışmadan sonra uçuşlara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kafkas, "Mardin çok heyecan verici bir şehir ve gökyüzünden de bir başka güzel. Yakın zamanda Mardin’in turizm potansiyeli değişecek. Mardin’e daha farklı nitelikte turistler gelecek, bu uçuşlar sayesinde. Sıcak hava balon uçuşları dünyada çok ilgi gören bir aktivite. Dolayısıyla Mardin’e çok yakıştı. Serbest uçuşlarımız yarından itibaren başlıyor. Sadece Dara değil, Mardin’in birçok bölgesinde uçabileceğiz. Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz" diye konuştu.


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da, Mardin’in bir dünya kenti olduğunu belirterek, turizme önemli balon turizminin Mardin’de çok büyük katkı sunacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:03
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