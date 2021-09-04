2 ay sonra kafalarına dank etti! CHP'li belediye Erdoğan'ın dediğine geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde artan gürültü kirliliği uzun zamandır tartışılıyor. Özellikle geç saatlere kadar süren müzik sesi ve insan kalabalığı nedeniyle belediyeye sık sık şikayet yağıyor.

CHP'li Kadıköy Belediyesi de gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık çalışması başlattı. Bu kapsamda görsel ve afişlerle mahallede bulunan insan sayısı, mahallede bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların sayısı ve mahallede yaşayan bebeklerin sayısı yazılarak gürültü kirliliğine dikkat çekildi.

Erdoğan dediğinde tepki göstermişlerdi

Ancak çok değil bundan birkaç ay önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok." diyerek gece 24.00'dan sonra müzik yasağını duyurmasına CHP yönetiminden ve CHP'li belediyelerden tepki yağmıştı. Bunun üzerine CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin de şimdi böyle bir sözde farkındalık çalışması yapması "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.







