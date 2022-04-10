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Gündem 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: 'Çok üzgünüm'
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2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: 'Çok üzgünüm'

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Sürücü, "Çok üzgünüm" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 17:16:00 -
2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: 'Çok üzgünüm'

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında meydana gelen kazada M.Ç.'nin (55) kullandığı 01 JB 505 plakalı otomobil ile jandarma aracı çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü M.Ç. kaza ile ilgili basın mensuplarına, "Çok üzgünüm" dedi.

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