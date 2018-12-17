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2 Afgan'ın bıçaklanmasıyla ilgili 2 Afgan tutuklandı

Bilecik'te Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçakla yaralanması olayına karıştığı belirlenen 2 Afgan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
2 Afgan'ın bıçaklanmasıyla ilgili 2 Afgan tutuklandı

Bilecik'te iki farklı olayda, Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Afganistan uyruklu Mohammad Jawad Salehi'nin beline bıçak saplandı. Şüpheliler kaçarken, Salehi beline saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı.


Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, bu kez Dedeoğlu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Afganistan uyruklu Nimatullah Alizada karnından bıçakla yaralandı. Nimatullah Alizada, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, her iki olayın şüphelisi olarak yine bu ülke vatandaşı olan Faward Mirzai (24), Mostafa Ensari (21) ve Kasım Hakimi'yi (18) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fawad Mirzai savcılık tarafından serbest bırakılırken, Kasım Hakimi ve Mustafa Ensari, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
  1. Bilecik
  2. Adam bıçaklama
  3. tutuklama
  4. Afgan göçmen

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