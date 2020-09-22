1’i görevdeki asker, 6 FETÖ zanlısı yakalandı
Konya’da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 17 Eylül’de Afyankarahisar’da TSK içerisindeki kripto yapılanmaya yönelik gözaltına alınan 6 kişi ise itirafçı oldu. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanan 6 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tekrar yargılanan FETÖ'cü hakim için yakalama kararı
Adana'da, FETÖ’nün ‘çalışma evinde’ kaldığı ve örgüt içerisinde ‘murakıplık’ yaptığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ancak istinaf mahkemesinin kararı üzerine tekrar yargılanmasına başlanan eski Osmaniye hakimi S.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı. Yine Adana'da FETÖ’nün ‘avantajlı kodlama’ adı verilen özel yöntemle şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı bulunduğu iddia edilen eski astsubay F.A.’nın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye’likten 15 yıla kadar hapis cezası istenen F.A'nın tutukluluk halinin devamına ve tanık H.Ç'nin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.