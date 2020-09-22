  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 1’i görevdeki asker, 6 FETÖ zanlısı yakalandı
Gündem

1’i görevdeki asker, 6 FETÖ zanlısı yakalandı

Konya’da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:14:00 -
1’i görevdeki asker, 6 FETÖ zanlısı yakalandı

Jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 17 Eylül’de Afyankarahisar’da TSK içerisindeki kripto yapılanmaya yönelik gözaltına alınan 6 kişi ise itirafçı oldu. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanan 6 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekrar yargılanan FETÖ'cü hakim için yakalama kararı

Adana'da, FETÖ’nün ‘çalışma evinde’ kaldığı ve örgüt içerisinde ‘murakıplık’ yaptığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ancak istinaf mahkemesinin kararı üzerine tekrar yargılanmasına başlanan eski Osmaniye hakimi S.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı. Yine Adana'da FETÖ’nün ‘avantajlı kodlama’ adı verilen özel yöntemle şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı bulunduğu iddia edilen eski astsubay F.A.’nın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye’likten 15 yıla kadar hapis cezası istenen F.A'nın tutukluluk halinin devamına ve tanık H.Ç'nin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi...
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud
Dünya

Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud

Avrupa’da düzenlenen bir protesto gösterisinde ABD’nin talimatıyla terör devleti İsrail’e boyun eğen BAE ve Suudi liderler Trump’ın kölesi ş..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı