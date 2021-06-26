1.Baro’nun zulmüne ortak olmayın

Avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgilenmek yerine skandallarla gündeme gelen, DHKP-C üyesi Ebru Timtik’in posterini merkez binasına asan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun, 2 No’lu Baro’ya yönelik “şifre zorbalığı”na TBB de ortak oldu. Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen karar yazısına rağmen baro odalarını teslim almadı.

Bakanlığa rağmen despotluk

İstanbul 1 No’lu Baro’sunun, milli, manevi ve dini değerleri önceleyen 2 Nolu Baro’ya yönelik şifre zorbalığı sürerken, Türkiye Barolar Birliği de aynı suça ortak oldu. ‘Çoklu baro’ düzenlemesiyle kurulan 2 No’lu Baro mensuplarının kullanımını engellemek için baro odalarındaki bilgisayarlara şifre koyan 1 No’lu Baro aymaz tavrını sürdürürken, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 17 Haziran tarihli kararına rağmen baro odalarını teslim almadı. Bakanlığın, “İstanbul adliyelerinde avukatlar tarafından kullanılan odaların, İstanbul 1 Nolu Barosu ve 2 Nolu Barosuna kayıtlı tüm avukatlarca ortak şekilde kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edilmesi” ve Avukatlık Kanunun 50. Maddesi’nde, ‘Birden fazla baronun olduğu yerlerde baro odaları TBB tarafından yürütülür” yazmasına rağmen TBB’nin harekete geçmemesi, tam bir sorumsuzluk örneği olarak yorumladı.

TBB, suça ortak oldu

Adalet Bakanlığı’nın kararı ve kanunlara rağmen TBB’nin baro odalarını teslim almak için harekete geçmemesini gazetemize değerlendiren İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız okuyucularımıza özel açıklamada bulundu. Yıldız şunları kaydetti: “Adalet Bakanlığı ve başsavcılıkların baro odalarının anahtarlarının her iki baroya teslimi hususunda yazı yazmasına rağmen Türkiye Barolar Birliği üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Baro odalarının anahtarlarını teslim almaktan kaçınan TBB, İstanbul 1 No’lu Baro’sunun, 2 Nolu Baro’ya yönelik zulmüne ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

2 No’lu Baro’da Genel Kurul Günü

Öte yandan; 30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan İstanbul 2 No’lu Barosu’nda bugün 1. Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız ile Av. Yasin Şamlı’nın başkanlık için yarışacağı kurul, Fatih Mimar Sinan Stadyumu’nda gerçekleşecek.

