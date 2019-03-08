1.Amatör Küme’de play-offa gidecek son 2 takım belli olacak

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun son hafta maçları oynanacak. A grubundan Darendespor ve Arguvan Belediyespor ile B grubunda Malatya İdmanyurdu ve Battalgazi Belediyespor’un daha önce garantilediği play-ff grubu için 2 takım daha bilet almak için mücadele edecek.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ara verilmeden başlayacak olan 1. Amatörde son hafta maçlarında play-off heyecanı sürecek.

A grubunda Hekimhan Girmana ile Demirspor, B grubunda ise Ataköyspor ile Sanayispor play offa gidecek son iki takımdan birisi olmak için mücadele edecek.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde son hafta maç programı şöyle:

A Grubu

Malatagücü-Malatyaspor, Demirspor-1966 Malatya Gençlik, Orduzuspor-Darendespor, Arguvan Belediyespor-Hekimhan Girmanaspor

B Grubu

Ataköyspor-Malatya İdmanyurdu, Sanayispor-Battalgazi Belediyespor,Hekimhan Belediyespor-Kale Gençlerbirliği.