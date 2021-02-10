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Yaşam 1987 kışı mı geliyor? Meteoroloji tahmin güncelledi!
Yaşam

1987 kışı mı geliyor? Meteoroloji tahmin güncelledi!

İstanbul'da beklenen kar yağışını kısa bir süre kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin güncelledi. '87 kışı geliyor mu, gelmiyor mu' tartışmalarının sürdüğü bu günlerde cuma günü sıcaklıkların birden 15-20 derece arası düşmesi ve İstanbul'a yoğun kar yağması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:13:00 -
1987 kışı mı geliyor? Meteoroloji tahmin güncelledi!

Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışına artık çok az kaldı. Yarın da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Cuma günü rüzgarın poyraza dönmesiyle bir anda 15-20 derece düşecek. Cumartesi ve pazar günü Batı Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak kar yağışı, yeni haftayla birlikte neredeyse tüm yurda yayılacak. Pazartesi günü birkaç il dışında tüm illerde kar veya yağmurun etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yoğun kar beklentisi

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'da kar bekleniyor. Cumartesi günü bölgede kar yok. Ancak pazar günü yoğun kar bekleniyor. Pazar günü başlayan kar yağışının pazartesi, salı, çarşamba günlerinde de ilçe ilçe devam etmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Enteresan yapan bu kadar sürecek soğuk hava dalgasıyla uzun süredir karşılaşmıyorduk. Öyleki önümüzdeki hafta İstanbul neredeyse bütün hafta boyunca sıfırın altında'' ifadelerini kullandı.

Batı Marmara'da kar 50 cm 

Batı Marmara’da Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde cumartesi gece yarısına doğru başlayacak kar yağışı hafta boyunca aralıklarla bölgede etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 16 derecelerde ölçüldüğü bölgede cuma gününden itibaren lodosun yerini poyraza bırakmasıyla birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar düşerek 0 derecelere yaklaşacak. Cumartesi soğuk bir havanın etkili olduğu bölgede gece saatlerinde ise balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava nedeniyle kar yağışı başlayacak. Cumartesi gecesi Çanakkale’nin Çan, Biga, Yenice ve Balıkesir’in Edremit ile Havran ilçelerinin yükseklerinde Kazdağları’nda başlayacak yağış daha sonra doğuya doğru ilerleyerek Balıkesir ve Bursa illerinin tamamını etkisi altına alması bekleniyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bölgede etkili olacak kar yağışının yükseklerde 50 santimetreyi aşması tahmin ediliyor. Yetkililer kar yağışına karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını istedi. 

Bölge bölge son durum

Marmara'da geceki kuvvetli yağmur öğle saatlerine etkisini kaybediyor. Sert lodosla sıcaklık 17-20 derece araliğinda, perşembe hava daha sıcak ama cuma günü sıcaklıkta ani düşüş bekleniyor.

İç Anadolu'da çöl tozları arttı. Yerel ve hafif yağmurlar çamurlu yağabilir. Eskişehir 16, Kayseri 14 derece. Perşembe bölgede sis bekleniyor.

Ege'de lodos ve yağmur hafifliyor, hava ılık; Bodrum 20, Denizli 17, Kütahya 14 derece. Perşembe ise kıyılarda lodos yine şiddetleniyor, akşam sağanak yağmur da gelecek.

Akdeniz ve Güneydoğu'da yoğun çöl tozu var. Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır boyunca sağanak geçişleri görülecek. Adana 20, Gaziantep bulutlu, 16 derece.

Karadeniz'in batısı yağmurlu; Bolu 15, Samsun 20, Trabzon tarafı bulutlu, 19 derece. Doğu Anadolu'da; Malatya yağmurlu, Erzurum, Muş arasında karla karışık yağmur, yükseklerde kar etkili.

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