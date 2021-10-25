1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı” dolayısıyla sürgün anılarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok projeye imza atıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Çalışmalar kapsamında ilk olarak “1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar” adıyla sözlü tarih çalışması belgesel kitabı hazırlandı.
Ahıska Türkleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı
1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar kitabının hazırlanmasında memleketlerinden sürgün edilen, bugün; Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türkleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Sürgün günlerini yaşamış 75 kişi ile gerçekleştirilen röportajların sonunda elde edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan kitap, önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kitabın hazırlanmasında yüzlerce kişi ile temasa geçilerek 21 bin 500 km yol kat edildi.