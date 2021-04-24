  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 1915'te ne oldu? Tarihte 24 Nisan 1915'te ne yaşandı?
Gündem

1915'te ne oldu? Tarihte 24 Nisan 1915'te ne yaşandı?

ABD Başkanı 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından 1915 tarihinde yaşanan olaylar merak kazandı. Peki, 24 Nisan 1915'te ne oldu? 1915!te ne yaşandı? İşte Tarihte 24 Nisan 1915'te yaşanan gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:52:00 -
1915'te ne oldu? Tarihte 24 Nisan 1915'te ne yaşandı?

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te Ermenilerin tehcir edilmesini "soykırım" olarak nitelendirmesi gündemde tartışmalar yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi. Biden açıklamasında şu skandal ifadelere yer verdi:

“Her yıl bugün, Osmanlı döneminde Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybeden hayatları hatırlıyoruz. Böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmaması için kendimize taahhütte bulunuyoruz. Peki, 1915'te aslında ne oldu?

Tarihte 24 Nisan 1915'te ne yaşandı?

Ermeni Tehciri, Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih tezine göre I. Dünya Savaşı sırasinda Ermenilerin savaş sahasında kalmaları ve bazı zararlı eylemleri yüzünden, İttihat ve Terakki yönetimi tarafından yerleştirilmek üzere Suriye'ye gönderilmeleridir. Türkiye ve onun doğal müttefikleri olan KKTC gibi ülkeler dışında kalan dünyanın büyük kısmı Ermeni Tehciri iddiaları yerine resmi olarak Ermeni Soykırımı'nı tanımakta ve kabul etmektedir.

Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar Osmanlı topraklarında Ermeni ayrılıkçı ve silahlı grupları propaganda çalışmalarını silahlı eyleme kadar götürmüşlerdir. Osmanlı bankası baskını ve ülkenin devlet başkanına bombalı saldırı bunlardan sadece birkaçıdır. Ermeni ayrılıkçı hareketi diğer ülkelerce Osmanlı ile ilişkilerde bir tür kart olarak görülmüş ve zaman zaman kullanılmıştır. İngiltere, Fransa, Rusya ve diğer bazı devletler Ermenilerin haklarını gerekçe göstererek çok sayıda olayda Osmanlı Devleti'nin iç içlerine karışmıştır. Berlin Antlaşması bunun en açık örneklerindendir. Bazı Ermeni gruplar da bu ilgiyi teşvik etmiş ve bunu iç amaçlarında kullanmak istemişlerdir. I. Dünya Savaşı esnasında Rusya Osmanlı ile arasında Ermenileri bir tür kalkan olarak kullanmış, onların içeriden, kendisinin de dışarıdan saldırıları sonucunda Osmanlı ordularını yenilgiye uğratmayı amaç edinmiştir. Savaş ilerledikçe Doğu Anadolu'da Ermeni terör gruplarının saldırıları artmış ve Osmanlı Ordusu'ndan İstanbul'a önlem çağrıları gelmeye başlamıştır. İstanbul Hükümeti bu olaylar karşısında 2 seçenek görmüştür: 1) Sadece Ruslara yardım eden veya etme olasılığı bulunan Ermenileri Rus Ordusu ile kendi arasına alarak onları Rusya'ya sürmek, ki bu durumda kayıplar çok fazla olurdu, 2) Ermenileri toplu olarak savaş sahasından uzaklaştırmak. Bu seçenekler içinde ikincisi tercih edilmiştir ve özellikle savaş alanına yakın olan Ermeni nüfus ülkenin bir başka bölgesine, Suriye ve çevresine göç ettirilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık
Dünya

ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde bölgede güvenliği sağlamak üzere iki B-52 bombardıman uç..
HDP’nin küstah bildirisi CHP ve İYİ Parti’nin maskesini düşürdü
Siyaset

HDP’nin küstah bildirisi CHP ve İYİ Parti’nin maskesini düşürdü

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, Türkiye’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini savunarak hükümetin sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıması ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay