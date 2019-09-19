0553 313 94 23

19.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Eylül 2019 Perşembe 06:39
19.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler."

(Enbiya Suresi, âyet:1)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Her kim kırk yaşını geçer de hayrı şerrine galip gelmezse cehenneme girmek için hazırlansın.” 

 (Keşfu'l-Hafa, c.2, s.219, hadis no:2344) 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 06:39
  1. 19.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Enbiya 1
  3. hesap vakti
  4. gaflet
  5. kırk yaş
  6. insanın yaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 19.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Elma pekmezi tarifi | Elma pekmezi..
    3. Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!
    4. Karadut pekmezi nasıl yapılır? Karadut..
    5. Dut pekmezi nasıl yapılır? Dut pekmezi..
    6. Hacamat hangi mevsimde yapılır?
    7. Rota virüsü nasıl bulaşır?
    8. ABD, Türkiye'nin aklıyla dalga geçmeye..
    9. Ekşi Sözlük'te skandal başlık, alçak..
    10. Kahvaltılık börek nasıl yapılır?..
    11. Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    12. Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar..
    13. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin..
    14. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu!..
    15. Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2019..
    16. Behzat Ç.'de eşcinsel ilişki rezaleti!..
    17. PSG Real Madrid maçı sonucu
    18. PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    19. AK Parti’den 'Abdulhamit Gül'..
    20. Abdurrahman Dilipak: İsrail'de..
    21. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? |..
    22. Trump'tan İran için 'askeri müdahale'..
    23. Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı..
    24. Bakan Gül'den FETÖ çıkışı: Dün aynı..
    25. Jandarma 4. grup Uzman erbaş alımı ne..
    26. İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında?..
    27. MHP Konya İl Başkanı görevinden alındı
    28. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın..
    29. Galatasaray rakibini deviremedi!
    30. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı..
    İngiliz profesör İstanbul'da ağzındaki baklayı çıkardı: Cinsiyeti yok etmek mümkün, erkeklikle mücadele etmeliyiz!
    İngiliz profesör İstanbul'da ağzındaki baklayı çıkardı: Cinsiyeti yok etmek mümkün, erkeklikle mücadele etmeliyiz!
    Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için skandal çağrı!
    Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için skandal çağrı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!
    ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!
    Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi