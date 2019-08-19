19.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:48
VAHYİN DİLİNDEN
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz."
(Tekasür Suresi, âyet:8) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir zimmiyi (sorumluluk altına alınan kişi) haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz.
Halbuki onun kokusunu kırk yıllık yoldan duyabilir." (Buhâri)
YORUM YAZ