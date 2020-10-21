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Aktüel 1903 Karakartallar Derneği'nden Azerbaycan'a destek
Aktüel

1903 Karakartallar Derneği'nden Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:55:53 -
1903 Karakartallar Derneği'nden Azerbaycan'a destek

İSTANBUL (AA) - 1903 Karakartallar Derneğince, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenenler için hazırlanan yardım kolileri, bölgeye ulaştırılması için Türk Kızılaya teslim edildi.

1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ve bazı dernek üyeleri, ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolilerini Tuzla'daki Türk Kızılayı İstanbul Anadolu Bölge Lojistik Merkezine getirdi.

Kızılay yetkileri de şartnameye uygun olarak hazırlanan yardım kolilerini en kısa sürede bölgeye ulaştıracaklarını belirterek teslim aldı.

Dernek Başkanı Sarıkaya, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a yardım ulaştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim derneğimiz, camiamız adına insani yardım faaliyetlerini yürütüyor. Daha önce Kerkük, Erbil, KKTC ve Azerbaycan'da benzer faaliyetlerimiz oldu. Bu yolladıklarımız ilk partiydi. İkinci bir parti daha yollayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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