19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı

Hande Ç'nin Kadıköy İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi Çiçek Sokak'taki evinde 4 Ocak 2001 tarihinde öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, eldeki deliller yeniden ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yurt dışından getirilen özel bir kitle ile muayene edildi.

Araştırmada, bıçağın keskin kısmında babaya ait DNA örneğinin bulunması, baba Nezih Ç ve üvey anne Şehnaz Ç'nin bulunması üzerine derinleşti. ve komşuları Hacı Osman K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Hacı Osman K., savcılığa getirilen 3 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, baba Nezih Ç. ve üvey anne Şehnaz Ç. ancak tutuklanmaları için nöbetçi hâkime gönderildi.

Üvey anne ve baba savunmalarında birbirlerini suçladı

Anadolu 4. Ceza Sulh Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan baba Nezih Ç., Olay günü eve geldiğinde kızının odasında cesedinin bulunduğunu belirtti.

"Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağı alıp pencerenin önündeki ışığa tuttum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ceset bulunup polis gelmeden 15 dakika önce, bıçağın sapsız metal kısmını teslim ettim. meyve bıçağıyla polise verdim.O yüzden parmak izimin görülmesi gayet normal. Düşmanım yok.Kızımın annesi Handan da yoktu.Ancak şimdiki eşim Şehnaz Ç. satmaya gitti ve düşman oldu, yanımda 3 adamı bıçakladı.Kızım ve eşim Şehnaz Ç'ye karşı iyi değildi. Hatta onu bir kez gözümle vurduğunu gördüm.Bu olayla hiçbir ilgim yok Bu olaydan kızımdan sonra en çok acı çeken benim.

Üvey anne Şehnaz Ç. Savunmasında eminim ki, üvey kızım Hande Ç yi eşim Nezih Ç öldürdüğüne eminim. Savcılığa da dilekçe verdim. Nezih Ç'nin bana yönelik tüm beyan ve suçlamaları uydurma. Ben hiçbir zaman kendisine Hande Ç'yi kastederek 'bak kurtulduk' şeklinde bir şey söylemedim. O ve biz şimdi boşanma aşamasındayız. Olay günü kız kardeşimin evindeydim. Sabah saatlerinde evden ayrıldım. Bu sırada Hande yatağında uyuyordu. Hande ve bizim temizlik konusunda ara sıra tartışmalarımız olmasına rağmen, iyiydik. Üvey kızımın öldürülmesi durumunda. En ufak bir ilgim yok. Suçlamayı kabul etmiyorum. şeklinde bir açıklama yaptı.

Hâkim kararında, sanıkların olay tarihinden itibaren farklı dönemlerdeki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu, savunmalarında birbirlerini suçladıklarını, kullandıkları hatların HTS kayıtlarının olmadığını ifade etti.

Olayda kullanılan bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneğinden elde edilen karışık DNA profilinin baba Nezih Ç'ye ait olduğu belirtildi. "Suçlamalar nedeniyle tutuklanmaya karar verdi.

Olayın tarihi

4 Ocak 2001'de Nezih Ç, 12 yaşındaki kızının İçerenköy Mahallesi'ndeki evlerinde öldürüldüğünü söyleyerek polise başvurdu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Hande Ç'nin kafasına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklandığını ve boğazının kesildiğini belirledi.

O dönemde polis ekipleri, baba Nezih Ç. O ve eşi Şehriban Ç gözaltına alındı ​​ve çift, karakoldaki ifadelerinin ardından 6 Ocak 2001'de serbest bırakılmışdı.