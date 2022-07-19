19 Temmuz1983: Refah Partisi’nin Kurulması
19 Temmuz'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Refah Partisi’nin Kurulması, İran'ın İngiliz Gemisine El Koyması, Hakan Atilla’nın Serbest Bırakılması. İşte detaylar...
19 Temmuz1983: Refah Partisi’nin Kurulması
Refah Partisi (RP), Milli Görüş hareketinin 12 Eylül Darbesi’nden sonra kurulan siyasi partisidir. 1987’de Genel başkanlığa Necmettin Erbakan seçildi.1991 seçimlerinde meclise girdi. 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı.1997’de Refahyol Hükümetini kurdu.
21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidarda iken RP hakkında, “Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi, 8 ay süren dava sonunda, 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik’e 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Kapatılma gerekçesinde, parti görevlilerinin laiklik karşıtı eylemleri, devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve türbanla ilgili siyaseti de kanıtlar arasında sayıldı. Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi kuruldu.
19 Temmuz 2019: İran'ın İngiliz Gemisine El Koyması
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankerini alıkoydu.
19 Temmuz 2019: Hakan Atilla’nın Serbest Bırakılması
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.