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19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:13:00 - 2020-07-19 20:18:38
19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.'' ifadelerini kullandı.

İşte günlük tablo:

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