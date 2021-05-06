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Gündem 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma uzar mı?
Gündem

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma uzar mı?

Tam kapanma 19 Mayıs’a uzar mı? Türkiye’de 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Pek çok kişi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kısıtlamanın uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Peki, tam kapanma uzatılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:28:00 - 2021-05-06 15:35:27
19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma uzar mı?

Türkiye’de ilk kez tam kapanma uygulanıyor. 29 Nisan’da başlayan kısıtlama 17 Mayıs’ta sona erecek. Pek çok kişi kapanma süresinin 19 Mayıs’a uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma uzar mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya cevap verdi. Oktay, “Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" dedi.

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