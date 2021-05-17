19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? Bu yıl kademeli normalleşme dönemine denk gelen 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erdi ve bu tarihten itibaren 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı 2021?