19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
19 Mayıs resmi tatil mi? Bu yıl kademeli normalleşme dönemine denk gelen 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erdi ve bu tarihten itibaren 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı 2021?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlandı. Bu yıl tam kapanma uygulaması sonrasına denk gelen 19 Mayıs, kademeli normalleşme tarihleri içerisinde yer alıyor.
19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Resmi tatil günleri arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geçen sene pandemi nedeniyle yasaktı. 19 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Kademeli normalleşme uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili yeni bir geişme olduğunda haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.