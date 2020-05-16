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19 Mayıs’ta 7 saat 19 dakikalık yarışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:23:59 -
19 Mayıs’ta 7 saat 19 dakikalık yarışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyor. Dijital platformlardan yayınlanacak pek çok etkinliğin yanı sıra Çevrimiçi Hazine Avı adlı bir yarışma da düzenliyor. 7 saat 19 dakikalık Çevrimiçi Hazine Avı, öncelikle gençlerin olmak üzere tüm İzmirlilerin evlerinde keyifli bir bayram geçirmesini amaçlıyor. Yarışma resim, video, metin gibi çeşitli dosya formatlarıyla hazırlanmış şifreleri çözme ve her şifreyi çözdükten sonra verilecek görevi yerine getirme esasına dayanıyor. Yarışmada yaş sınırlaması bulunmuyor.


Yarışma 19 Mayıs saat 12.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından ilk şifreyi paylaşmasıyla başlayacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle bu şifreyi çözmesi gerekecek. Şifreyi çözüp adres çubuğuna yazanlar yarışmanın internet sitesine bağlanacak ve böylelikle yarışmaya katılma hakkı kazanmış olacak. Yarışmacıların yarışmayı tamamlayabilmesi için toplam 10 şifre çözmesi ve her şifrenin ardından dışarı çıkmayı gerektirmeyen bir görevi yerine getirmesi gerekecek. Yarışmacılardan görevin yerine getirildiğini video ya da fotoğrafla kanıtlamaları da istenecek. Bu görevleri yerine getirirken siyasi, cinsel ya da dini içerikli söylemlerde bulunanlar ya da bu konularda şaka yapanlar diskalifiye edilecek. Yarışma 19.19’da sona erecek.



Birinciye Ipad, ikinciye bisiklet


Tüm şifreleri tamamlayan yarışmacılar arasında hız sıralamasında ilk üçe yerleşen yarışmacılar ödüllendirilecek. Birinciye Ipad, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise kamp seti verilecek. Görev ödülünde ise herhangi bir zaman değerlendirmesi olmayacak, görevlerin hepsini en iyi şekilde tamamlayan yarışmacıya bluetooth hoparlör hediye edilecek. Kazananlar katılımın yoğunluğuna göre en geç 1 hafta içinde açıklanacak. Yarışmacıların, görevleri tamamladıklarını kanıtlamak için çektiği fotoğraf ve videolar daha sonra hazırlanacak bir tanıtım filminde kullanılacak.

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