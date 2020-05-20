19 Mayıs’ın 101. yılında 101 gence 101 kitap seti

Bayrampaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle 101 gence 101 kitap seti hediye etti. Gençlerin yoğun ilgisi nedeniyle, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Atila Aydıner, 101 kitap seti daha hediye edeceklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da korona virüs salgını nedeniyle saat 19.19’da balkonlarda İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Çok sayıda Bayrampaşalı balkonlara çıkarak ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi. Bayrampaşa Belediyesi de 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uygulama ile 101 gence 101 kitap seti hediye etti. Uygulamanın büyük ilgi görmesi üzerine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Twitter hesabından bir açıklama yaparak 101 gence daha kitap seti hediye edeceklerini belirtti.