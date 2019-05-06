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19 Mayıs ne zaman hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Her yıl 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı günü olarak kutlanıyor. 19 Mayıs programları için öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak da bilinen 19 Mayıs ne zaman, hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? Soruları sorulmaya başlandı bile. İşte 19 Mayıs detayları...

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:00
19 Mayıs ne zaman hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Her yıl 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı günü olarak kutlanıyor. 19 Mayıs programları için öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak da bilinen 19 Mayıs ne zaman, hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? Soruları sorulmaya başlandı bile. İşte 19 Mayıs detayları...

19 Mayıs Mustafa Kemal’i Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl kutlanmakta. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Peki 19 Mayıs ne zaman?  19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2019 Resmi tatil günleri takvimi...

19 Mayıs'da tatil mi?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Mustafa Kemal'i Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor. Ancak bu sene 19 Mayıs zaten tatil olan Pazar gününe denk geliyor. 19 Mayıs 2019 yılında Pazar gününe denk geldiği için bir günlük tatilin ardından ekstra bir izin söz konusu olmayacak.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:00
  1. Samsun
  2. 19 Mayıs'da tatil mi?
  3. 19 Mayıs ne zaman hangi gün?
  4. 19 Mayıs resmi tatil mi?

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