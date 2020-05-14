19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dijital ortamda koşuyla kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi bir koşu projesiyle tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Bakanlık ve federasyonun Macera Akademisi iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dijital ortamdaki koşuyla start alacak.

19 Mayıs 1919 Koşusu ile başlayacak etkinlikte, "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"yla 19-25 Mayıs tarihleri arasında bir hafta boyunca binlerce kişi, sanal ortamda koşma ve hareket etme fırsatı da bulacak.

Koşuya katılmak isteyenler, "www.19mayis1919kosusu.com" adresinden kayıt olabilecek. 19 Mayıs 1919 Koşusu, 19 saat ve 19 dakika sürecek. 24 saat ultra maraton rekortmeni Aykut Çelikbaş'ın yaklaşık 190 kilometre koşacağı etkinlikte şampiyon atletler ve ünlü isimler de canlı bağlantı yaparak en az 19 dakika süre ile Çelikbaş'a bir bayrak yarışı kurgusu ile eşlik edecek. 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 19.19'da bitecek bu organizasyona katılımcılar, online bir şekilde koşarak canlı yayında eşlik edebilecek.

Gençlik Haftası Sanal Yarışları ise 19-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, bin 900 metrenin yanı sıra 5, 10, 19 kilometre veya 19 dakikalık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde yürüyerek, koşarak, sadece hareket ederek etkinliğe dahil olabilecek.

Etkinlikte yer alacak vatandaşlar, Kovid-19 salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Kızılay ve "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağış yapabilecek.



