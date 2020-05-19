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Spor

19 Mayıs Atatürk Rallisi gerçekleşti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’ ile İstanbul turu yaparak Türkiye’nin tanıtımına katkı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:38:04 -
19 Mayıs Atatürk Rallisi gerçekleşti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’ ile İstanbul turu yaparak Türkiye’nin tanıtımına katkı yaptı. Ralli, izleyenlere görsel bir şölen sundu.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenen ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’ gerçekleşti. Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılan tanıtım turunda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na millî sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik etti. Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu ekranlarından 11.00’den itibaren canlı yayınlanan Ralli’yi çok sayıda kişi takip etti.


Gençik ve Spor Bakanı online bağlandı


Rallinin ‘start’ını; telekonferans ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verdi. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçerek Taksim Meydanı’nda bu özel turu sonlandırdı.

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