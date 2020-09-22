  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:09:00 -
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 27'si avukat olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz dönemlerde gözaltına alınan 'mahrem abilerin' ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 66 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.Operasyon kapsamında 27'si avukat, 1'i teğmen olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenlerde 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi...
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud
Dünya

Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud

Avrupa’da düzenlenen bir protesto gösterisinde ABD’nin talimatıyla terör devleti İsrail’e boyun eğen BAE ve Suudi liderler Trump’ın kölesi ş..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı