19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 27'si avukat olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz dönemlerde gözaltına alınan 'mahrem abilerin' ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.



İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 66 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.Operasyon kapsamında 27'si avukat, 1'i teğmen olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenlerde 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.