19 ilçede 19 bin gence 19 bin Nutuk

İzmir Büyükşehir Belediyesine İZELMAN’ın bastırdığı 19 bin Nutuk, 19 ilçede 19 bin gence 19 Mayıs kapsamında dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu hediye etti. İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğünün bastırdığı 19 bin Nutuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmet Birimleri tarafından 19 Mayıs hatırası olarak İzmir’in merkez dışındaki 19 ilçesinde 19 bin gence dağıtıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan’ın önsözüyle bu 19 Mayıs’a özel olarak hazırlanan Nutuk’un arka kapağında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlere mektubu bulunuyor. Nutuk günümüz Türkçesi kullanılarak ÇYDD’nin önceki dönem merkez yönetim kurulu üyesi Gülsün Kaya tarafından yeniden yayına hazırlandı. Nutuk’la birlikte 19 bin gence Türk bayrağı da dağıtıldı.