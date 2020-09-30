18’inci aile de evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Cuma Kaya, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah, 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma’ya sarıldı, gözyaşı döktü.

Diğer ailelere de umut oldu



Kaya ailesinin oğulları Cuma’ya kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 18’e yükseldi. Kaya ailesinin evlatlarına kavuşması, 394 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelere de umut oldu. Oğlu Yusuf için eylem yapan anne Saadet Ödümlü “Her çocuk geldiği zaman çok seviniyoruz. İnşallah tüm çocuklar gelir derken oğlu Tuncay için eylem yapan baba Şevket Bingöl de “Her evlat geldiğinde burada bayram sevinci yaşanıyor. Altı senedir evimizde bayram yaşamadık ama şimdi bayram yaşıyoruz. İnşallah çocukların hepsini almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.



Anne Hacire Akar’ın 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet’e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer’e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye’ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran’a, baba Metin Açan oğlu H. Açan’a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin’e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda’ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan’a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi’ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin’e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise’ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan’a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin’e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur’a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal’a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan’a sarılıp sevinç gözyaşı dökmüştü.