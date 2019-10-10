182 projeye 200 milyon liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grup sonuçlarının “www.tkdk.gov.tr” adresinden açıklandığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 182 projenin onaylandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecinin başladığına işaret etti.

Pakdemirli, bu kapsamda 182 projeye toplam 200 milyon lira hibe sağlanacağını belirterek, “Bu hibe sayesinde kırsalda 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapılması ve bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan ve hibe desteği alacak 182 projenin 71’i besi çiftliği, 44’ü süt çiftliği, 13’ü broyler, 1’i yumurtacılık, 12’si süt işleme, 5’i kırmızı et işleme, 1’i su ürünleri işleme, 35’i de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor” bilgilerini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, IPARD-2 5. başvuru çağrı döneminde onaylanacak diğer projelerin de önümüzdeki aylarda kamuoyuna duyurulmaya devam edeceğini aktardı.