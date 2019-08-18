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18.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
18.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu;

  böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor."

 (Rûm Suresi, âyet:41)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

"Zina yayılınca depremler çoğalır."      (Deylemi)

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır."       (Taberani)

"Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz"    (Buhari)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur"  (Hakim)



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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
  1. 18.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Rum 41
  3. deprem ayeti
  4. deprem hadisleri
  5. zinanın çoğalması
  6. açıktan günah

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