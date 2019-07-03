0553 313 94 23

18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu

TFF 2.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor’da forma giyen 18 yaşındaki genç stoper Yağız Kandemiroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) kurasından çıkarak, Kozlu müessesinde işe başladı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda Zonguldak’ta bin kişilik pano ayak işçisi için bakanların katılımıyla Site Spor Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekimine TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor’da profesyonel futbolcu olarak mücadele eden genç stoper Yağız Kandemiroğlu da başvuru yaptı. Şans eseri kuradan çıkan genç oyuncu Kandemiroğlu sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturmasını geçerek 15 günlük eğitimin ardından Kozlu Müessesinde işe başladı. 18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu hem profesyonel olarak futbol hayatını sürdürüyor hem de yerin metrelerce altına girerek yer altındaki kömürü çıkarıyor.



"Yer altında güzel dostluklar kuruyoruz"


18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu, "Ben de artık bir maden işçisiyim. İlk önce yapabilir miyim diye düşündüm ama yer altına girince ben de maden işçisi ağabeylerim gibi ekmek param için çalışmaya başladım. Zor bir meslek. Kömür karasına alışkın değilim. Daha önce hiç yer altına girmedim. Ama çalışmaya başladıktan sonra alışmaya başladım. Yer altında ki ağabeylerimizle de güzel dostluklar kuruyoruz. Bu mesleği hiç bırakmaya niyetim yok" dedi.



"’Futbol ve madeni birlikte yürüteceğim"


Futbolculuk hayatına devam edeceğini ifade eden Kandemiroğlu, "Futbolculuk hayatıma devam edeceğim. Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor’un futbolcusuyum. Futbolu ve madeni birlikte yürütmeyi düşünüyorum. İkisini bir arada yürütecek güçteyim. Futbol benim hayatım. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Onu da bırakmaya hiç niyetim yok" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
    1. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    2. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    3. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    4. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    5. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    6. Ege ihracatı bayram molası verdi
    7. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    8. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    9. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    10. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    11. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    12. Aliağa belediye meclisi toplandı
    13. Borsa ilk yarıda düştü
    14. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    15. Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender"..
    17. Aliağa'daki gemi yangını
    18. Gaziantepli ev hanımları eski..
    19. Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Trafikteki silahlı kavga ölümle bitti
    22. Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya..
    23. FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik..
    24. Flaş gelişme! 6 zanlı Türkiye'ye iade..
    25. Kaman Belediyesi, ’hoş geldin bebek’..
    26. İngiltere’de hizmet sektöründen sert..
    27. Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye..
    28. ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri..
    29. Anadolu Yakası’na su parkı açıldı
    30. Resmen açıklandı! Haziran, tarihin en..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz