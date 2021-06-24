Haziran ayında ülkemizde adeta aşı seferberliği başladı. Neredeyse her gün 1,5 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. Şimdiye kadar yapılan aşı miktarı 45 milyon doza yaklaştı. 18 yaş üstü bireyler ise kendilerine aşı sırasının ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, üniversite öğrencileri ne zaman aşı olur?

18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 18 yaş üstü vatandaşlarla ilgili olarak aşı müjdesi verdi. Bakan Koca, “Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz, özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

18 yaş üstü 25 Haziran’dan itibaren aşı randevusu alabilecek.