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18 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:11:00 - 2020-07-18 20:16:44
18 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

Bakan Koca açıklamasında, "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" dedi.

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